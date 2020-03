DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile parla ancora di un numero rilevante di decessi per Coronavirus che invita ancora a guardare ai dati con enorme cautela. Anche per questo sono state approvate le nuove misure più stringenti per chi viola la quarantena, mentre lo stato d'emergenza è stato annunciato fino al 31 luglio, ma le misure restrittive potrebbero essere interrotte prima.

Intanto il mondo del calcio si interroga sulla ripresa, mentre aumenta anche in Serie A il fronte dei pessimisti che temono che il campionato sia già saltato. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

8.30 | La data della ripresa del calcio è indecifrabile in questo momento e potrebbe creare non pochi problemi anche sul fronte dei diritti televisivi e i dei rapporti che legano le pay-tv ai club (CLICCA QUI)

8.00 | Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i giocatori della Juventus stanno valutando di tagliarsi una parte dello stipendio per aiutare il club a superare la crisi economica causata dal coronavirus