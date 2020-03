DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile parla ancora di un numero rilevante di decessi per Coronavirus che invita ancora a guardare ai dati con enorme cautela. Anche per questo sono state approvate le nuove misure più stringenti per chi viola la quarantena, mentre lo stato d'emergenza è stato annunciato fino al 31 luglio, ma le misure restrittive potrebbero essere interrotte prima. Intanto il mondo del calcio si interroga sulla ripresa, mentre aumenta anche in Serie A il fronte dei pessimisti che temono che il campionato sia già saltato. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

21.50 - Nella serata in cui si sarebbe dovuta disputare l'amichevole tra Inghilterra e Italia, lo stadio di Wembley si colora con il tricolore italiano e la Federcalcio inglese manda un messaggio di vicinanza al nostro Paese.

21.25 - Il Milan ha annunciato ufficialmente la sospensione delle attività a tempo indeterminato.

20.45 - Il Milan con la propria fondazione ha raccolto 500mila euro. Un gol contro il Coronavirus

18.40 - Messaggio del Presidente Mattarella che chiede l'intervento dell'Europa.

17.40 - Il nuovo bollettino della Protezione Civile: sono 969 i morti in un solo giorno, 4401 i nuovi contagiati.

16.35 - La Protezione Civile annuncia che il consueto punto quotidiano sarà anticipato alle 17.30.

15.00 - Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina conferma che la scuola non riprenderà il 3 aprile.

14.20 - Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto il consueto punto sull'emergenza in conferenza: "Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa. Anche oggi c'è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi.

La cosa ci fa piacere ma e' la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri e' stato determinato da situazione assolutamente particolare".

12.34 - Tramite il proprio profilo 'Twitter', il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato la sua positività al test per il covid-19.

12.05 | Chiusi cinque comuni del catanzarese: dopo l'esito dei tamponi eseguiti su tutti gli ospiti e sul personale presso il centro per anziani SALUS di Chiaravalle Centrale, firmata un’ordinanza che dispone la 'chiusura' di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ). È da questi comuni, infatti, che proviene il personale operante presso la struttura nella quale si sono verificati 40 tamponi positivi tra gli ospiti, con ulteriori 10 persone da sottoporre nuovamente a valutazione e 12 positivi tra il personale, con 5 persone da rivalutare.

12.00 | Lungo messaggio di Luigi Di Maio su Facebook rivolto all'Unione Europea: "La parola lealtà per noi ha un peso importante. Ci aspettiamo che l’Europa faccia la sua parte. Anche perché delle belle parole francamente ce ne facciamo poco. Abbiamo imprese, lavoratori e famiglie che devono poter guardare al futuro e che soprattutto oggi hanno bisogno di un sostegno concreto. Noi questo sostegno glielo vogliamo dare. L'Ue non può infatti dirsi pronta ad aiutarci solo se accettiamo vecchi strumenti che qualche Paese dieci anni fa ha già sperimentato senza grandi successi. Così non va bene. Il dolore che i memoranda hanno provocato ad alcuni popoli europei noi non vogliamo portarlo in Italia, quell’esperienza è da cancellare. Stiamo attraversando una delle peggiori crisi dal Dopoguerra. Abbiamo detto agli altri Stati membri che l’Italia spenderà tutti i soldi necessari per dare aiuto ai nostri cittadini, non è questo il momento di tener conto di parametri, scartoffie e burocrazia. Perché se stai combattendo una guerra devi agire in maniera tempestiva difendendo con tutte le forze il tuo Paese".

11.35 | Consueto bollettino medico dello Spallanzani di Roma: sono 202 i pazienti positivi al Covid-19. Di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio, presso altre strutture territoriali, a oggi sono 136, e in giornata sono previste ulteriori dimissioni. Si rafforza il trend di diminuzione del numero dei ricoveri contemporaneamente all’aumento del numero di pazienti dimessi o trasferiti in strutture a bassa complessità assistenziale.

10.40 | UFFICIALE Rugby: il consiglio federale della FIR ha deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019/2020. Determinata così la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti e di tutti i processi di promozione e retrocessione.

10.20 | Martedì prossimo, bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio alle 12 in tutti i Comuni italiani. Lo ha annunciato il presidente dell'ANCI, Antonio Decaro, su twitter.

10.00 | In Spagna, dove si registrano più di 4000 decessi, il lockdown è stato prorogato fino al 12 aprile.

8.30 | La data della ripresa del calcio è indecifrabile in questo momento e potrebbe creare non pochi problemi anche sul fronte dei diritti televisivi e i dei rapporti che legano le pay-tv ai club (CLICCA QUI)

8.00 | Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i giocatori della Juventus stanno valutando di tagliarsi una parte dello stipendio per aiutare il club a superare la crisi economica causata dal coronavirus