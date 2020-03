CORONAVIRUS LETTERA ECA AGNELLI UEFA FAIR PLAY / "Siamo di fronte a una minaccia esistenziale". È questo il monito contenuto nella lettera inviata dall'ECA (l'associazione dei club europei) ai suoi membri in relazione all'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Europa e il calcio. Il testo della missiva del presidente Andrea Agnelli, come riporta 'Reuters', continua così: "Il calcio è fermo, così come le nostre fonti di reddito dalle quali dipendiamo per pagare i nostri giocatori, il personale e gli altri costi. Rispondere a queste preoccupazioni sarà la più grande sfida".

Intanto alcuni club europei hanno preso l'iniziativa sugli stipendi dei calciatori, ultimo il Barcellona che ha ufficializzato il taglio degli ingaggi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, la quarantena fuori dall'Italia diventa 'da sogno': Agnelli non gradisce

Inoltre, l'ECA ha chiarito quali sono le misure al vaglio e le discussioni con l'UEFA: tra queste c'è l'allentamento delle regole del Fair Play Finanziario. Si tratta di una strategia volta ad "aiutare i club a gestire le proprie finanze in questo periodo di crisi e tornare a giocare a livello nazionale ed internazionale, con l'ipotesi di un nuovo calendario".