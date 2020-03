Calciomercato Juventus, Dybala premiato | Cifre e dettagli del rinnovo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO CORONAVIRUS / Si avvicina sempre di più il rinnovo con la Juventus da parte di Paulo Dybala. Le prestazioni in campo e i gol e le giocate decisive hanno ormai convinto la dirigenza bianconera, decisa a blindare l'attaccante argentino dopo la permanenza per sua volontà nell'ultimo calciomercato estivo. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Cifre e durata del nuovo contratto

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', Agnelli ha apprezzato molto anche il comportamento fuori dal campo e in particolare la professionalità mostrata dalla 'Joya' durante l'emergenza Coronavirus. Prima della sua positività, infatti, Dybala ha deciso di non rientrare nel suo paese come invece fatto da altri compagni. Una scelta che, aggiunta soprattutto al rendimento in campo, sarà premiata con il rinnovo: per l'argentino sarebbe pronto un nuovo contratto da quasi 10 milioni di euro a stagione fino al 2025. Il futuro del 26enne è sempre più a tinte bianconere.

