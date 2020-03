CORONAVIRUS BARCELLONA TAGLIO STIPENDI / Il consiglio di amministrazione del Barcellona, riunito in call conference oggi pomeriggio, ha deliberato la riduzione dei salari delle sue prime squadre maschili e femminili, del Barça B e del Juvenil A di calcio, e delle prime squadre di basket, pallamano, hockey su pattini e calcio a 5, oltre ai diversi lavoratori sportivi della società.

Non sono state comunicate cifre e dettagli di questa misura, scelta per "limitare i danni economici della crisi", ma si è annunciata l'intenzione di presentare un 'ERTE' alla Generalitat de Catalunya, strumento del governo spagnolo che consente alle aziende di ridurre le retribuzioni in maniera proporzionale alla riduzione della giornata lavorativa per circostanze eccezionali. Secondo 'Mundo Deportivo'a partire dal 13 marzo e fino a quando l'attività non sarà ripresa. Una scelta che causerà nuovi e durissimi contrasti con le stelle dello spogliatoio azulgrana, che nei scorsi giorni, secondo 'AS', non avevano dato il loro ok alle condizioni cheaveva tentato di negoziare.

LEGGI ANCHE >>> Liga sospesa, ESCLUSIVO Ocaña: "Spaccatura tra Rubiales e Tebas, i motivi"