FIGC CORONAVIRUS / FIGC al lavoro per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Si è svolta oggi in videoconferenza la riunione convocata dal presidente Gabriele Gravina con i presidenti della Lega di A Dal Pino, della Lega B Balata, della Lega Pro Ghirelli, della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia, dell'AIC Tommasi, dell'AIAC Ulivieri e dell'AIA Nicchi.

La Federcalcio ha comunicato attraverso una nota ufficiale che "è stata data priorità alle richieste più impellenti per fronteggiare l’attuale crisi di liquidità: il riconoscimento dello stato di crisi del settore calcistico per cause di forza maggiore; la proroga delle concessioni d’uso di impianti sportivi e la sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessione; il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative;e dei contratti di solidarietà ai lavoratori non sportivi e".

Emergenza Coronavirus, misure e proposte della FIGC

"Una delle proposte più innovative di cui si è discusso - prosegue la nota - riguarda la creazione di un Fondo Salva Calcio, per il quale la FIGC destinerà delle risorse ad hoc e che vedrà coinvolti altri protagonisti del mondo del calcio, che funga da sostentamento concreto per finanziare la tenuta in sicurezza e la ripartenza delle Società in crisi di liquidità". Infine, il presidente Gravina ha ribadito "la necessità di confrontarsi nel breve periodo per dare risposte immediate sui seguenti argomenti: il prolungamento della fine della stagione a dopo il 30 giugno e il rinvio del pagamento degli emolumenti fiscali, contributivi e assicurativi". Lavori in corso, dunque, anche in Federazione. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

