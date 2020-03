CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il contratto in scadenza 2021 di Gianluigi Donnarumma resta una spada di Damocle difficile da gestire per il Milan. Il portiere classe '99 guadagna molto, ma i rossoneri non riescono a decollare nel progetto e i top club europei lo stanno seguendo da anni. Juventus, Real Madrid, Manchester United, PSG e non solo: la paura di Gazidis è quella, ovviamente, di perderlo a zero.

Ma può contare sull'amore di 'Gigio' per la maglia del Milan: "I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia".

Gianluigi Donnarumma, portiere prodigio del Milan e della Nazionale, prova a rassicurare in qualche modo i tifosi rossoneri durante una sessione di chat sui canali social del club che andrà in onda integralmente domani: "Il primo obiettivo - riporta un'anticipazione dell'ANSA - è quello della società e che ci poniamo all'inizio della stagione, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili". Poi su Cristiano Ronaldo: "Ho affrontato grandi attaccanti, ma quello che ho temuto di più è sempre stato lui".