ROMA FONSECA CORONAVIRUS / Allenatore e ora anche scout di talenti. È il nuovo 'impiego' raccontato da Paulo Fonseca durante l'isolamento forzato a causa dell'emergenza Coronavirus. Il tecnico della Roma ha svelato all'emittente portoghese 'SIC': "Sto dedicando più tempo a mia figlia e mia moglie rispetto al calcio. Ovviamente sto leggendo molto, ma anche guardando partite di alcuni giocatori che potrebbero essere interessanti per il futuro della Roma. Siamo sempre in contatto con la squadra, in questo momento è importante non fermarci del tutto.

Anche se poi a lavorare di più in questi giorni è, il nostro preparatore atletico".

Roma, Fonseca: "Mai pensato di tornare in Portogallo"

Diversi calciatori della Serie A hanno già fatto ritorno in patria, eventualità mai presa in considerazione da Fonseca: "Tornare in Portogallo? Mi è arrivato qualche consiglio, ma non ci ho mai pensato. A Roma mi sento al sicuro, il club ci aiuta su tutto e ha creato le condizioni per risolvere qualsiasi problema, mettendosi a completa disposizione. Tra l'altro, qui abbiamo uno dei migliori ospedali".

