Coronavirus, Inghilterra: risultati annullati per le divisioni minori. Salve Premier e FA Cup

PREMIER LEAGUE CALCIO CAMPIONATI PROMOZIONI RETROCESSIONI / Tutte le leghe d'Europa stanno studiando tutte le possibilità per completare i campionati nel minor tempo possibile, quando l'emergenza coronavirus sarà rientrata e ci sarà il via libera dei governi. Non fa eccezione la Football Association, che ha intanto ufficializzato alcune decisioni importanti.

Come annunciato in una nota sul sito della federcalcio inglese, è stato raggiunto un accordo per cercare di uniformare al meglio l'approccio per tutti i campionati e contenere le perdite.

La novità più importante è quella che riguarda le divisioni dalla terza alla settima (anche del calcio femminile): la stagione sarà portata a termine, ma tutti i risultati finali saranno annullati. Ciò vuol dire che non ci saranno promozioni né retrocessioni. Per quanto riguarda Premier League e Championship, invece, "continueremo a sostenerle per determinare i risultati della stagione 2019/20 il più rapidamente possibile". Stop definitivo immediato, al contrario, per tutto il calcio dilettantistico, che potrà cominciare quindi a pianificare la prossima stagione. Le coppe nazionali (maschili e femminili, oltre che dei settori giovanili) come la FA Cup saranno invece portate a termine "quando ci saranno le condizioni per farlo".