CALCIOMERCATO INTER LAUTARO GIROUD ZAPATA / Via uno, dentro due: il reparto avanzato dell'Inter potrebbe avere un volto completamente nuovo il prossimo anno. L'indiziato a lasciare la rosa di Conte è Lautaro Martinez, corteggiatissimo dal Barcellona e in possesso di una clausola da 110 milioni che lo rende difficilmente 'difendibile": Marotta sta già pensando al suo addio e valutando i possibili rimpiazzi da garantire all'allenatore nerazzurro.

Il più vicino, secondo quanto riferisce 'sport.es', sarebbe Oliver, in scadenza di contratto con ile già seguito a lungo nel mercato di gennaio: secondo il quotidiano spagnolo per il francese la fumata bianca sarebbe vicino con la società lombarda che avrebbe già in pugno il giocatore, seguito anche dalla Lazio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: via libera Giroud a zero

Il secondo rinforzo per il reparto avanzato di Conte sarebbe invece Duvan Zapata: il colombiano avrebbe una valutazione di 50 milioni di euro ma la speranza interista è che la cifra scenda in maniera considerevole. Con Giroud e Zapata al fianco di Lukaku l'attacco dell'Inter sarebbe praticamente già completo, senza dimenticare il futuro di Sanchez ancora da decidere e la possibilità anche di avanzare Eriksen o modificare il modulo in caso di necessità.