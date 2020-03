INTER GODIN URUGUAY/ Attravero un post sul suo profilo Instagram, Diego Godin, difensore centrale dell'Inter, ha parlato del suo ritorno in Uruguay dopo la sua permanenza a Milano post Juventus: "Ho passato l'isolamento preventivo e ora, a seguito di tutte le autorizzazioni del caso, sono tornato in Uruguay.

Godin ha poi aggiunto: "Resterò a casa in forma preventiva anche qui, per la sicurezza e la tutela di tutti. Restate tutti in casa ed usciremo al più presto da questa situazione".