CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN TOTTENHAM / Cambiare squadra senza i rischi connessi all'adattamento con un nuovo Paese e un nuovo allenatore: Willian, 31enne attaccante brasiliano in scadenza di contratto con il Chelsea, sembra essere deciso ad intraprendere la strada meno rischiosa per il suo futuro.

Accostato alla Juventus, dove ritroverebbe Maurizio Sarri che lo ha già avuto nel suo anno sulla panchina dei 'Blues', l'ex Shakhtar piace anche al Barcellona ma il suo futuro sarebbe ancora a Londra.

Non al Chelsea però: è il Tottenham la pista che alletterebbe maggiormente il brasiliano, secondo quanto riferisce 'le10sport.com'. I motivi che spingerebbero Willian ad accettare la corte 'Spurs' sarebbero diversi: dalla possibilità di non far spostare la famiglia da Londra, al non affrontare l'adattamento in un nuovo campionato. E poi c'è Mourinho, tecnico con il quale il calciatore ha già avuto modo di lavorare con buoni risultati. Ecco allora che la pista Tottenham potrebbe decollare, anche se attualmente tutti i discorsi sul futuro sono in standby per l'emergenza coronavirus e l'incertezza sul finale di stagione.