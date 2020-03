p>INTER HAZARD LUKAKU BELGIO REAL MADRID/ Intervistato ai microfoni di 'Rtbf', Eden, stella del Real Madrid e del Belgio, ha parlato dell'Europeo rinviato al 2021 e delle possibili conseguenze sulla selezione di cui fa parte: "Mi aspettavo di esserci, quindi sono rimasto un po' deluso dal rinvio. Saremo un po' più vecchi il prossimo anno, ma possiamo definirlo un anno di esperienza in più, sia per me che per Romelu Lukaku". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!