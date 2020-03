CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ RIVALDO / Assist a sorpresa all'Inter da parte di un ex Milan: Rivaldo 'sconsiglia' l'acquisto di Lautaro Martinez al Barcellona. Il brasiliano ha parlato ad 'tycsports.com', dicendo la sua sulla possibilità da parte dei blaugrana di rinforzare il proprio reparto offensivo con il 'Toro'. Le parole dell'ex calciatore sanno però di bocciatura per l'attaccante nerazzurro: "Lautaro non sarebbe la soluzione.

Ha appena 22 anni e ha ancora bisogno di crescere e fare esperienza, nonostante sia un bravo giocatore che in futuro potrebbe diventare anche più forte". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta super per Lautaro Martinez

La ricetta di Rivaldo per il Barcellona è chiara: "Neymar deve essere la priorità del Barcellona. Il club ha bisogno di concentrarsi soprattutto sul riacquistarlo per ricreare il forte attacco che aveva in passato". La società catalana ha da tempo inserito Martinez nella lista degli obiettivi: l'argentino ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro e si parla di una trattativa con il possibile inserimento di alcuni calciatore, come Vidal e Coutinho.