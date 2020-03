LAZIO DIACONALE JUVENTUS AGNELLI INTER LOTITO SERIE A CAMPIONATO ANNULLATO - Continuano a far discutere le esternazioni di Arturo Diaconale. Nel suo 'Taccuino biancoceleste' sulla propria pagina Facebook, dove specifica di esprimere pareri personali, il portavoce della Lazio è tornato a parlare della possibilità di annullamento del campionato, caldeggiata da alcuni presidente e osteggiata da altri, in particolare dal massimo dirigente dei biancocelesti, Claudio Lotito: "La Juventus ha autorizzato alcuni suoi giocatori ad allontanarsi da Torino e tornare nei Paesi d'origine per essere vicini ai propri familiari ammalati. Lo stesso ha fatto l'Inter con motivazioni simili a quelle della società presieduta da Andrea Agnelli - il pensiero di Diaconale - Nessuno dei dirigenti delle due società aveva previsto che una volta deciso il rientro degli atleti questi ultimi sarebbero stati costretti a seguire una quarantena di almeno due settimane e che al ritorno avrebbero potuto trovare una situazione compromessa dalla scoperta di alcuni compagni affetti da coronavirus. La pandemia ha colpito giocatori di altre squadre ponendo quest'ultime, oltre che Juventus ed Inter, in una condizione di difficoltà nel caso venisse deciso la ripresa degli allenamenti oltre, ovviamente, quella del campionato. scudetto ma anche alla indicazione delle squadre destinate alla retrocessione".

LEGGI ANCHE>>>Coronavirus, Serie A a rischio: botta e risposta Lotito-Agnelli

LEGGI ANCHE>>>Coronavirus, passo indietro della Lazio: allenamenti rinviati a data da destinarsi

Lazio, Diaconale non ci sta: "Lotito irriso da Agnelli e Lapo Elkann"

Diaconale è un fiume in piena: "Le pressioni del blocco del campionato, quindi, si fondano sugli interessi particolari delle squadre che se si ripartisse si troverebbero con i ranghi ridotti dalle quarantene e da una preparazione necessariamente carente e su quelli delle altre squadre che con l'annullamento del campionato vedrebbero annullato il rischio di retrocessione in serie B. Il bizzarro della situazione è che se Claudio Lotito, Aurelio De Laurentiis ed altri presidenti chiedono la ripartenza per concludere regolarmente il campionato ed evitare il rischio di pesanti conseguenze economiche sulle società e sull'intero settore, vengono accusati di egoismo ed il Presidente della Lazio, che conosce la situazione degli ospedali del Lazio per ragioni di lavoro ma anche perché ha sempre manifestato grande attenzione e solidarietà per chi vi opera e per chi vi è ricoverato, viene irriso come neo-virologo da Andrea Agnelli e dal cugino Lapo Elkann". Un post che, certamente, farà discutere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, rimborso biglietti: comunicato UFFICIALE del club bianconero

Emergenza Coronavirus, 'Assodirettori' | Il messaggio di Marotta