Emergenza Coronavirus, bollettino aggiornato: 4492 nuovi contagi, 712 i decessi

EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 26 MARZO / Consueto aggiornamento sul bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha fornito i nuovi numeri in conferenza stampa: 4492 i nuovi positivi, per un totale di 62013. 712 invece i decessi di giornata. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore ammonta invece a 999.

In merito ha anche parlato il dottor Guerra, vicedirettore dell'OMS: "E' importante non abbassare la guardia, stiamo assistendo a un rallentamento della curva.

Probabilmente nei prossimi giorni vedremo un calo sostenuto della casistica, spero soprattutto della mortalità".

I NUMERI UFFICIALI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise

