CORONAVIRUS AZZOLINA SCUOLA / "Voglio ribadire con chiarezza un aspetto fondamentale: si tornerà a scuola se e quando le condizioni lo consentiranno, in base a ciò che diranno le autorità sanitarie": così il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina nell'audizione di questo pomeriggio in Senato. Il responsabile del Dicastero dell'Istruzione ha poi aggiunto: "il servizio di istruzione è un servizio pubblico essenziale, costituzionalmente garantito e per questo abbiamo subito sollecitato l'attivazione di forme di didattica a distanza con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio ma anche e soprattutto la vicinanza ai nostri studenti e alle nostre famiglie. E' una scelta, a mia avviso obbligata, non abbiamo alternative".

Azzolina ha anche spiegato che "più di tre quarti deglinel mondo sono interessati a questa crisi, 1,5 miliardi, una sfida senza precedenti", ammettendo che "molti Paesi europei sono più attrezzati di noi sulle attrezzature tecnologiche".

Infine, sulle modalità di svolgimento degli esami di Maturità: "Sono orientata a proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidente esterno. Da un lato, ciò tutela gli apprendimenti effettivamente acquisiti e dall'altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell'intero percorso d'esame" che dovrà essere "serio" e allo stesso tenmpo considerare "lo sviluppo reale degli apprendimenti.