Calciomercato Inter, Lampard 'gioca' la carta Jorginho

CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA CHELSEA LAMPARD JORGINHO - Marash Kumbulla è una della sorprese del Verona di Ivan Juric. Le prestazioni del 20enne difensore centrale italo-albanese non sono passate inosservate e l'Inter sarebbe in pole position per accaparrarsi il calciatore in vista della prossima stagione.

Ma, secondo 'L'Arena', anche il, oltre al, sarebbe pronto ad andare all'assalto del prodotto del vivaio gialloblu. In particolare, sarebbero pronti 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con il manager dei 'Blues', Frank, pronto a giocarsi anche la 'carta' (ex del Verona) per convincere Kumbulla a volare a Londra. In ogni caso,, come detto, resta in vantaggio potendo contare su due contropartite: Salcedo e, già a disposizione di Juric in prestito.