MILAN ZACCHERONI LEAO/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Alberto Zaccheroni, allenatore ed ex tecnico del Milan con il quale ha anche vinto uno scudetto nella stagione 1998/1999, ha parlato di Rafael Leao, talento dei rossoneri: "Ha delle qualità enormi, è in grado di spaccare una partita.

Il portoghese è un giocatore istintivo e non può fare il centravanti, perché non legge le situazioni". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Zaccheroni ha poi aggiunto: "Le sue doti di corsa vanno sfruttate, deve essere schierato largo nel 4-2-3-1. Inoltre, se si vuole ricostruire bisogna puntare prima di tutto da talenti del suo calibro".