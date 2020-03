Verona, Silvestri: "Voglia matta di tornare. Assurdo come sia finito tutto così"

CORONAVIRUS VERONA SILVESTRI / Tutto fermo per l'emergenza Coronavirus. La Serie A non è chiaramente esentata e lo sa benissimo il portiere del Verona, Marco Silvestri che ai microfoni del club ha parlato proprio della sosta forzata: "to bene, anche la mia famiglia. Aspettiamo che passi questo momento restando a casa, facciamo un po' di attività familiare. Sono giorni particolari, mi mancano l’allenamento e la partita. Speriamo che questo periodo passi presto.

Io resto a casa con la mia famiglia, mi preparo, mangio sano, mi sento con i miei compagni di squadra e naturalmente, con i miei genitori, che parlano con la loro nipotina".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, l'appello del capo ultrà: stop al campionato dell'Atalanta

Silvestri ha però tanta voglia di tornare: "C'è una voglia matta di tornare a Peschiera, ma soprattutto al Bentegodi, a giocare davanti ai nostri tifosi. È assurdo come sia finito così, in un attimo, senza rendercene nemmeno conto. Manca molto, manca l'odore dell'erba".