BUNDESLIGA CHAMPIONS CORONAVIRUS / Venti milioni di euro per le società di Bundesliga e Bundesliga 2 che incontreranno difficoltà economiche per l'emergenza coronavirus: è questa la decisione presa dalle quattro tedesche che hanno partecipato alla Champions League di quest'anno (Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia) come gesto di solidarietà per sostenere l'intero movimento calcistico.

I 20 milioni di euro, toccherà alla Dstabilire come saranno distribuiti, derivano in parte dalla rinuncia delle quattro società alla loro quota di entrate non distribuite dai diritti tv nazionali della DFL della prossima stagione (circa 12,5 milioni), mentre il restante sarà messo a disposizione utilizzando direttamente proprie risorse.

"Questa campagna sottolinea che la solidarietà in Bundesliga e in Bundesliga 2 non si fa solamente a parole. La direzione della DFL è molto grata ai quattro club partecipanti alla Champions League" ha dichiarato l'amministratore delegato della DFL Christian Seifert, come riportato nel comunicato diramato dal Borussia Dortmund.