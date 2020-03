Calciomercato Inter, senti Joao Mario: "Adoro Mosca"

CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO LOKOMOTIV MOSCA / Sono diversi i calciatori dell'Inter in prestito in giro per l'Europa in attesa di conoscere il proprio destino finale. Tra questi anche il portoghese Joao Mario, attualmente alla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista lusitano parlando con i suoi fans attraverso il proprio profilo Instagram ha risposto ad alcune domande rivelandosi di trovarsi particolarmente bene in Russia: "Adoro Mosca, è una città fantastica dove poter vivere.

La lingua russa è abbastanza diversa dal portoghese, ma ho già imparato alcune parole che mi aiutano nella vita quotidiana, oltre che negli allenamenti e nelle partite. Cerco, settimana dopo settimana, di migliorare il mio russo".

