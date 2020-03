CALCIOMERCATO NAPOLI CUCURELLA CHELSEA / Marc Cucurella è uno dei calciatori seguito dal Napoli per il prossimo campionato: 21 anni, in forza al Getafe che è pronto a riscattarlo dal Barcellona pagando i sei milioni di euro previsti, il terzino sinistro piace anche ad altre squadre. In passato accostato anche al Milan, Cucurella è seguito in Germania da BorussiaMoenchengladbach e Bayer Leverkusen, mentre in Inghilterra è il Chelsea il club più interessato al giovane calciatore.

Come riferisce il 'Daily Express', sarebbe stato proprio Franck Lampard a fare il nome del 21enne per la prossima stagione: lui e Nicolassono i due esterni mancini scelti dai 'Blues' per sostituire, entrambi fuori dai piani del manager inglese ed entrambi nel mirino di. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, da Cucurella a Jovic: Giuntoli fa spesa in Spagna

Per Cucurella quindi il Napoli dovrà rivaleggiare con una big europea come il Chelsea che vorrebbe soddisfare le indicazioni del proprio manager. Interesse elevato per i britannici, così come per gli azzurri che potrebbero cedere Ghoulam in vista della prossima stagione.