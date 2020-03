CORONAVIRUS FONTANA LOMBARDIA / Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si dice preoccupato per il crescere del numero dei contagiati. Nel quotidiano punto sul coronavirus, il governatore Lombardia spiega: "I numeri purtroppo non sono molto belli: il numero di contagiati è cresciuto troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi, siamo sui 2.500 nuovi contagi.

Ora c'è da valutare se si tratta di un fatto eccezionale, determinato d qualche episodio particolare oppure si tratta di un trend in aumento: quest'ultima ipotesi sarebbe imbarazzante".

Sull'arrivo del picco, Fontana dichiara: "Non so se è arrivato o se ci è sfuggito qualcosa: sono valutazione che devono fare i tecnici, io posso dire soltanto di essere personalmente preoccupato".

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, nuovo modulo in arrivo | I numeri del Lazio

Il governatore ha anche affrontato le polemiche sul numero di tamponi: "Spero non ci siano ulteriori fraintendimenti, parli solo l'Oms, l'Istituto superiore di sanità, l'Organismo tecnico del ministero e dica che cosa si deve fare o meno. Non sono scelte che competono ai sindaci, a me o ai sottosegretari che vogliono fare polemica. La Regione Lombardia ha rigorosamente seguito i protocolli dettati dall'Iss e dall'organismo scientifico che collabora col ministero. La disposizione è che i tamponi devono essere riservati ai sintomatici. Tutti gli altri tamponi sono ritenuti addirittura fuorvianti. La Lombardia è stata la regione che ha fatto il maggior numero di tamponi nel nostro Paese e abbiamo rispettato rigorosamente quello che ci è stato dettato dai massimi istituti di sanità italiani".