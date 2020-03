CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Settimane riflessioni per il mondo del calcio con l'emergenza coronavirus che provocherà danni economici non indifferenti con ripercussioni che si avranno anche dal punto di vista del calciomercato. Questo però non frena le big europee che vanno comunque a caccia del grande colpo: così il Real Madrid se da un lato è pronto a rimandare l'assalto a Mbappè, dall'altro vuole garantire a Zidane un grande colpo in attacco.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Paulo, secondo quanto riferisce 'diariogol.com': la Joya avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento nella Liga, anche perché desideroso di confrontarsi nello stesso campionato di Lionel. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Uno stimolo in più per il numero 10 bianconero che a Madrid potrebbe accettare anche un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Da valutare le richieste della Juventus: per dire sì alla cessione dell'ex Palermo potrebbe servire un'offerta da almeno 100 milioni di euro, più o meno la stessa cifra sborsata per portare Cristiano Ronaldo in Italia. Operazione ancora tutta da avviare ma che potrebbe diventare facilmente uno degli affari più importanti dell'estate.