Calciomercato Juventus, Pogba vuole l'addio allo United: sarà sfida al Real

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / In Spagna non hanno dubbi: non esiste miglior momento per acquistare Paul Pogba. Nella prossima sessione di calciomercato, secondo 'AS', il Manchester United venderà il francese, che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto.

E la clausola unilaterale di cui si parla per prolungare fino al 2022, secondo fonti vicine al giocatore "servirebbe solo a farlo arrabbiare ulteriormente e spingerlo all'addio".

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole Pogba: le ultime

Il prezzo del centrocampista potrebbe scendere sotto i 100 milioni a causa anche della crisi coronavirus: il Real Madrid resta in corsa per le sue prestazioni grazie allo splendido rapporto tra il giocatore e Zidane, ma anche la Juventus continua a tenerlo in cima alla lista dei suoi sogni di mercato. La sfida tra bianconeri e merengues potrebbe riproporsi nel giro di qualche mese.

