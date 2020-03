CALCIOMERCATO INTER ICARDI PERISIC SENSI / Sarà un'estate calda quella dell'Inter. I nerazzurri saranno chiamati a rinforzare la rosa per avvicinarsi ancor di più alla Juventus. Per crescere e competere ad alti livelli in Serie A e in Champions League servono altri innesti di valore. Steven Zhang, Beppe Marotta e Antonio Conte lo sanno bene e sono già a lavoro per trovare i giusti elementi, che possano essere utili alla causa. Prima però bisognerà far chiarezza su tutti i calciatori in prestito, che tra giugno e gennaio, hanno lasciato l'Inter e che fra qualche mese potrebbero far ritorno a casa. Ballano oltre 150 milioni di euro, una cifra non da poco che chiaramente condizionerà il prossimo calciomercato nerazzurro. Il 'caso' più spinoso, ancora una volta, sarà quello legato a Mauro Icardi, che certamente farà ritorno da Parigi. Ma attenzione anche alle situazioni in entrata con i riscatti di Sensi e Biraghi che non sembrano più certi.

Futuro da scrivere davvero per molti, senza i riscatti dei vari calciatori, l'Inter dovrà essere brava a trovare il prima possibile una soluzione per non rimanere impantanata in una palude di prestiti.

Inter, Icardi e Nainggolan tornano a Milano

Ma andiamo con ordine, con Mauro Icardi. L'attaccante argentino, dopo un inizio più che positivo che sembrava aver convinto il Psg a riscattarlo, ha vissuto una fase di involuzione, che lo ha portato a saltare il doppio impegno contro il Borussia Dortmund, le partite sicuramente più importanti della stagione. Un chiaro segnale di come il Psg non abbia intenzione di puntare più su di lui. Dalla Francia sostengono che sia dovuto soprattutto al poco feeling scattato con lo zoccolo duro del gruppo. Un problema da ben 70 milioni di euro che dovrà essere risolto il prima possibile. Ad oggi la più interessata ad Icardi è la Juventus, non proprio la squadra migliore con cui trattare un calciatore messo alla porta. La speranza è che arrivi un'offerta concreta dalla Premier League e che il calciatore accetti la destinazione o il rischio è quello di rivivere i mesi dell'estate scorsa.

Un altro calciatore con cui bisognerà fare i conti è certamente Radja Nainggolan, arrivato in nerazzurro nel 2018 per una cifra complessiva di circa 38 milioni di euro.

L'estate scorsa, come successo con Icardi, è finito ufficialmente ai margini del progetto di Antonio Conte; il belga ha così deciso di far ritorno nella sua amata. L'impatto è stato più che positivo in terra sarda ma l'alto ingaggio e il rischio minusvalenza per i nerazzurri, rendono complicato il riscatto da parte del club del presidente. Per Nainggolan sarà dunque ancora più difficile trovare una nuova sistemazione.

Inter, altri riscatti in bilico: Sensi ne fa le spese?

Tra i riscatti da discutere ci sono anche quelli di Joao Mario e Ivan Perisic. Per quanto riguarda il portoghese, la Lokomotiv Mosca, che dovrebbe versare nelle casse nerazzurre 18 milioni di euro, sembra aver cambiato idea, rinunciando all'acquisto del calciatore, calato nell'ultimo periodo. Ma lo Sporting CP potrebbe venire in soccorso dell'Inter. I portoghesi vogliono il fantasista - anche se bisognerà fare i conti con il problema ingaggio - e sul piatto potrebbe finire un calciatore gradito al club italiano come Marcos Acuna.

Non dovrebbero esserci intoppi, invece, per Perisic. Il croato è l'unico ad oggi ad essere vicino all'addio a titolo definitivo. Il Bayern, che non riscatterà Coutinho, ha invece deciso di investire sull'esterno, con l'Inter che incasserà dovrebbe incassare circa 20 milioni di euro.

Ci sarà da lavorare per Dalbert. L'ex Nizza è diventato un titolare della Fiorentina, che sta pensando ad acquistarlo a titolo definitivo ma molto dipenderà dal futuro di Biraghi. L'italiano non ha convinto ma l'essere cresciuto nelle giovanili nerazzurre potrebbe indurre l'Inter a lasciarlo in rosa, senza un esborso reale di denaro. Se ne parlerà il prima possibile ma l'ipotesi scambio tra i due terzini sta prendendo sempre più piede.

Altro esterno bocciato dall'Inter è Lazaro, che ha lasciato subito i nerazzurri, dopo solo sei mesi, trasferendosi al Newcastle. Il riscatto è fissato a 23 milioni di euro ma il terzino è desideroso di far ritorno a Milano a meno che non arrivasse una nuova offerta da qualche altro club di Premier League.

Come detto, ballano davvero parecchi milioni di euro, che in un modo o nell'altro condizioneranno il calciomercato dell'Inter, che rischia di ritrovarsi una rosa lunga, fatta di tanti calciatori, con uno stipendio importante, scontenti. A farne le spese - se non si dovesse trovare una soluzione a tutti i casi spinosi - sarebbe certamente il mercato in entrata e il primo a pagare potrebbe essere Sensi. Il suo riscatto, già concordato in estate, è fissato a 20 milioni ma i troppi infortuni stanno facendo riflettere l'Inter se investire una somma di denaro che potrebbe essere usata per altro. Chi dirà addio sicuramente è invece Sanchez, troppo alto il suo ingaggio per restare ancora a Milano.

