BILANCI SERIE A JUVE INTER MILAN / Profondo rosso per la Serie A. Nell'analisi sui bilanci de 'La Gazzetta dello Sport', le squadre della massima serie sfiorano i 2,5 miliardi di euro di debiti. E la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi a causa dell'emergenza sanitaria sul coronavirus, che sta bloccando tutte le competizioni. Di questi 2,5 miliardi circa 1,5 sono debiti inerenti alle banche e agli istituti di factoring, dal quale le società di Serie A hanno già ottenuto gli anticipi dei proventi televisivi, in questo momento in bilico a causa della pandemia mondiale. Se il campionato non riprende si rischia perciò l'implosione del sistema. Il report tiene conto dei dati della scorsa stagione, con i costi che sono aumentati di 500 milioni di euro.

In parallelo è cresciuto anche il fatturato - da 2,4 a 2,7 milioni - con una perdita aggravata di 292 milioni di euro.

Bilanci Serie A, Juve e Inter in rosso. Sorride solo il Napoli tra le big

Proseguendo nell'analisi, solo cinque club di Serie A sono in utile di esercizio con i bilanci: Napoli (+29,2), Atalanta (+24), Sampdoria (+12,1), Sassuolo (+8,1) e Udinese (+1,2). Le società che non hanno debiti bancari sono invece Napoli, Torino e Cagliari. In rosso le tre big dell'attuale campionato: Juventus (-39,9), Lazio (13,2) e Inter (48,4). Spicca in negativo soprattutto il Milan, con un -146 tra ricavi e costi. I campioni d'Italia e i nerazzurri erano in una fase espansiva e con lo stop causato dal Covid-19 rischiano una battuta d'arresto: le proprietà Exor e Suning sono però pronte a supportare i due club per far fronte all'emergenza.

