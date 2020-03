Coronavirus, i giocatori del Barcellona sfidano il club: no al taglio stipendi

BARCELLONA STIPENDI TAGLIO / Niente tagli: i giocatori del Barcellona hanno rifiutato, almeno per il momento, le misure di riduzione degli stipendi proposte dal club per far fronte alla durissima crisi economica causata dal coronavirus, misura che invece il Real Madrid, almeno per ora, nega fermamente. Secondo il quotidiano spagnolo 'AS', Bartomeu aveva offerto agli azulgrana la possibilità, attraverso dei bonus, di rinunciare 'solo' al 50% della loro paga, a differenza del resto delle sezioni sportive della società, la cui aliquota sale al 70%.

Coronavirus, caso Barcellona: la risposta dei giocatori a Bartomeu

La risposta della rosa, però, è stata negativa: il Barça potrebbe comunque procedere al taglio, che la legislazione spagnola autorizza durante lo stato d'allerta, ma il suo presidente tenterà di negoziare ancora e di evitare di agire unilateralmente, in una stagione già troppo ricca di problemi e contrasti. Bartomeu resta ottimista sul ritorno in campo nel giro di qualche settimana e sulla disponibilità dei calciatori a venire incontro alle necessità economiche della società: per ora , però, al suo ottimismo non seguono i fatti né in un senso, né nell'altro.

