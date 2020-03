CALCIOMERCATO INTER GODIN / Nuovi rumors dalla Premier League per Diego Godin. L'esperto difensore uruguaiano sta deludendo alla sua prima stagione all'Inter, dopo aver lasciato la scorsa estate a parametro zero l'Atletico Madrid.

Il 24enne centrale potrebbe già salutare il club nerazzurro, con le big inglesi pronte a farsi sotto per il suo cartellino.

Dopo il Manchester United, stando al 'Daily Mirror' anche il Tottenham avrebbe messo nel mirino Godin per la prossima stagione. José Mourinho è un estimatore del nazionale della 'Celeste' e, dopo averlo cercato senza successo ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei 'Red Devils', vorrebbe averlo alle sue dipendenze a Londra. Il portoghese è alla ricerca di un difensore di spessore ed esperienza internazionale, visto che a luglio potrebbe perdere Vertonghen, in scadenza di contratto. Oltre alle due compagini inglesi, pure il Valencia guarderebbe con attenzione agli scenari su Godin.