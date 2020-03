Calciomercato Roma, conferme su Smalling-Koulibaly

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / La conferma di Smalling alla Roma dipende anche da Koulibaly. Tradotto: nel caso in cui il Manchester United decisse di affondare il colpo per il roccioso difensore del Napoli, allora si creerebbero le condizioni di calciomercato per il riscatto dell'inglese da parte della Roma. Come è noto, il centrale ex Red Devils si trova bene nella Capitale e ha dato da tempo l'ok alle negoziazioni per il prosieguo della sua avventura con la maglia giallorossa.

L'ostacolo resta la cifra richiesta dagli inglesi che, nelle scorse settimane, pretendevano almeno 20 milioni di euro per il via libera definitivo. Ma con l'emergenza coronavirus e la necessità di fare casa, le cifre potrebbero essere riviste al ribasso.

