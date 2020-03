CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / Il Manchester United fa sul serio per Jadow Sancho. I 'Red Devils' hanno individuato nel talento in forza al Borussia Dortmund l'obiettivo primario per la prossima stagione.

Il club inglese - stando al 'Daily Mail' - sarebbe in pole nella corsa al classe 2000 per riportarlo in patria dalla

Lo United sarebbe davanti alla Juventus, oltre alle altre grandi d'Europa come PSG, Real Madrid e Bayern Monaco. I 'Red Devils' potrebbero mettere sul piatto oltre 130 milioni di euro per il cartellino di Sancho, attualmente in scadenza nel 2022. Si complica quindi la corsa della Juve all'ex Manchester City, nella lista di Paratici per svecchiare il reparto offensivo nel prossimo calciomercato estivo. Difficilmente la 'Vecchia Signora' riuscirà infatti a rilanciare per sorpassare la società inglese nella corsa a Sancho.