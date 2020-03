CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI MATRI / Sandro Tonali è uno delgi obiettivi principali della Juventus per la prossima estate. Il pressing del CFO Paratici per il gioiello del Brescia è costante, con il club bianconero che dovrà battagliare però con le altre big d'Europa tra cui figura anche l'Inter. Alessandro Matri, ex compagno di Tonali nel club lombardo, non ha dubbi in proposito: "Direi al direttore Paratici che Sandro è da prendere immediatamente. Con Tonali non si sbaglia - le parole dell'attaccante a 'Tuttosport' - A Sandro direi: 'Vai subito, non ci pensare nemmeno'. Per come ho vissuto la Juventus io, posso solo consigliargliela come esperienza. Nei mesi scorsi non mi ha domandato nulla e lo capisco.

Tutti parlano di lui, ma nonostante ciò Tonali è riuscito a godersi la prima stagione in Serie A con serenità".

Matri prosegue analizzando le caratteristiche di Tonali: "Nei mesi che sono stato a Brescia ha dimostrato di avere un grandissima personalità. E' un freddo in campo. Però mi ha colpito soprattutto la sua forza fisica. Lui per primo dice di non essere simile a Pirlo e sono d'accordo, anche perché Andrea è unico. Sandro si rivede in Gattuso e a livello di forza fisica ci sono delle similitudini. Rino aveva poi altre qualità, mentre Tonali è più tecnico: in futuro lo immagino come una mezzala box to box all'inglese".