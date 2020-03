CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI HAKIMI ULTIME / Grande fermento per il calciomercato Juventus che si prepara ad un'estate in cui praticamente tutti i reparti potrebbero subire cambiamenti importanti. Anche sulle corsie laterali si preannunciano ribaltoni, con la dirigenza juventina al lavoro su profili di grande spessore per ricostruire una batteria di terzini di livello internazionale. Emerso Palmieri, mancino del Chelsea, è tra gli obiettivi principali. A Londra ha perso spazio e come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it il Chelsea sta lavorando ad un nuovo colpo sulla sinistra spingendo di fatto in uscita l'italo-brasiliano.

Costa circa 30-35 milioni di euro al momento, ma la dirigenza juventina sta provando ad abbassare il prezzo mentre si muove anche sull'altra fascia.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui sarebbe tornato d'attualità il nome di Achraf Hakimi, classe '98 di proprietà del RealMadrid che ha infiammato l'interesse di tanti top club esplodendo in prestito biennale al Borussia Dortmund. Il marocchino non ha mai nascosto il sogno di tornare al 'Santiago Bernabeu', dove però per il momento non hanno ancora deciso se tenerlo o meno. La Juventus, dunque, ha drizzato le antenne attivando i contatti ed è pronta ad entrare in scena.

