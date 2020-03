Calciomercato Milan, deciso il futuro di Kjaer

CALCIOMERCATO MILAN KJAER / In attesa di capire cosa succederà con Alessio Romagnoli e gli altri big che dovranno ridiscutere i propri contratti con la dirigenza, il Milan potrebbe piazzare proprio in difesa un primo tassello per la prossima stagione con la conferma di un elemento che avrebbe già convinto lo staff rossonero.

Si tratta del danese Simon, sbarcato a Milano dopo la prima parte di stagione all'Atalanta ma di proprietà del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo il 'Corriere dello Sport' gli uomini mercato milanisti starebbero già lavorando al riscatto del cartellino del centrale classe '89 fissato a 2,5 milioni di euro, cifra ritenuta congrua al valore del calciatore. In rossonero Kjaer ha collezionato sette presenze e nelle gerarchie di Pioli ha già scavalcato Musacchio.

