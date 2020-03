CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / Si scrive Ferran Torres, si legge occasione. Gioiello classe 2000, in scadenza di contratto tra un anno, è definitivamente esploso nel Valencia attirando inevitabilmente le attenzioni di tanti club che monitorano costantemente le trattative per il rinnovo che al momento sembrano essersi arenate. Per non perderlo a zero nel 2021, quindi, il club spagnolo potrebbe doversi accontentare di una cifra più bassa rispetto al reale valore del calciatore la prossima estate. Inutile dire la quantità di top club pronti ad approfittarne. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Da tempo si è messa in ascolto anche la Juventus, segnalata tra le società più interessanti insieme soprattutto al Barcellona. L'emergenza Coronavirus però rimescola le carte e potrebbe regalare un assist prezioso al club bianconero. Secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo' infatti, le ingenti perdite economiche a cui si sta preparando il club blaugrana hanno indotto allo stop nei discorsi per lo spagnolo del Valencia, liberando la via per gli altri club, Juventus in primis, che hanno quindi una concorrente pesante in meno. Nelle scorse in Spagna sono circolate anche voci di un possibile clamoroso scambio Higuain-Ferran Torres.

