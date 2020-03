CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / Doveva essere il valore aggiunto, il trascinatore per il quale era stato approvato anche un extra-budget pur di riportarlo a casa.

Ma anche a, nella sua Brescia, Marionon è riuscito a fare lo step che tutti da anni aspettano e l'avventura dopo un solo anno pare già avviarsi ai titoli di coda.

Lo riferisce il 'Corriere della Sera' secondo cui i rapporti tra l'attaccante classe '90 e il club del presidente Cellino siano già irrimediabilmente compromessi. Colpa anche di alcune sortite sui social, soprattutto nell'ultimo periodo, che non sono state gradite e hanno contribuito ad alimentare le perplessità che si erano già fatte largo per il rendimento sul campo. Il contratto triennale in vigore si scioglierebbe in caso di retrocessione, ma per il quotidiano anche nel caso in cui il Brescia dovesse salvarsi (magari perché il campionato non si concluderà) le strade di Balotelli e del club si separeranno. L'agente Mino Raiola, nel frattempo, avrebbe preso contatti col Galatasaray che ancora intende investire su 'SuperMario'.