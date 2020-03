DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Mentre in altre parti del mondo il Coronavirus sta rapidamente esplodendo accelerando il ritmo dei contagi, l'Italia per il quarto giorno consecutivo intravede segnali di cauto ottimismo con un ulteriore rallentamento dei casi positivi ed una frenata nei decessi.

Ma non è il momento di abbassare la guardia ed anzi dalla mezzanotte è entrato in vigore l'ultimo decreto più stringente che prevede anche la chiusura delle frontiere italiane, mentre ad aprile, annuncia il Premier Conte, ne arriverà un altro da almeno 25 miliardi per l'economia del Paese. Il mondo del calcio, invece, resta spaccato sul tema della ripresa. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

9.45 - Il Dipartimento della Protezione Civile rende noto che il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il Coronavirus e "che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale".

9.15 - La Federazione nazionale degli ordini dei medici comunica che sale a 36 il numero dei medici morti per contrastare l'emergenza Coronavirus. Tre nella giornata di ieri nel bergamasco.

8.00 - Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo decreto da almeno 25 miliardi ad aprile. Oggi riferirà in Senato.

7.00 - Dalla mezzanotte è in vigore il nuovo decreto che prevede misure più stringenti per far fronte all'emergenza Coronavirus, tra cui la chiusura delle frontiere italiane.