Calciomercato Roma, parla Mkhitaryan: tra coronavirus e futuro

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / Henrikh Mkhitaryan, calciatore della Roma, ha parlato del momento che vive in Italia, in piena emergenza coronavirus, ai microfoni di 'The Times'. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate dal 'Corriere dello Sport': "È triste sentire delle tante persone contagiate anche nel mondo dello sport. Spero che tutti possano rimettersi presto, possono diventare un esempio sul come si possa combattere questo virus".

ROMA - "Sono orgoglioso dell'impegno che sta mettendo il club per aiutare il prossimo, facendo donazioni a diversi ospedali qui in Italia.

Anche i tifosi ci stanno aiutando ed è meraviglioso".

MOMENTO - "Quando sei in forma è un peccato che tutto si fermi, non sappiamo quando si ricomincerà ma l'importante è restare in forma, seguendo le indicazioni del club".

FUTURO - "Con Fonseca mi trovo meglio rispetto all'Arsenal, giochiamo un calcio propositivo che rispecchia le mie caratteristiche. Sul futuro non posso dire niente: al momento è tutto fermo. Nel calcio tutto cambia velocemente, non sai mai cosa accadrà"

