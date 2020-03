Calciomercato Juventus, colpo Havertz: le ultime sul suo futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Futuro tutto da scrivere per Kai Havertz. Il centrocampista tedesco classe 1999 del Bayer Leverkusen è stato accostato a diverse big del calcio europeo.

Tra queste c'è anche lama stando alle ultime news, provenienti dalla Germania, il giocatore non si legherà ai bianconeri e nemmeno aMadrid, che non lo ritengono una priorità.

Difficile, inoltre, che il calciatore possa approdare al Manchester United o al Chelsea, che al momento non possono garantirgli il palcoscenico della Champions League. La meta più probabile per Havertz - come sottolinea 'Kicker' - è dunque il Bayern Monaco, anche se il calciatore non è pienamente convinto di potersi adattare nel miglior modo nel club bavarese.

