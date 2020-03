Calciomercato, addio Chelsea: Pedro in Serie A

CALCIOMERCATO CHELSEA PEDRO JUVENTUS INTER / Opportunità di calciomercato dal Chelsea. Al termine della stagione Pedro lascerà il club londinese e sarà libero di trovare una nuova sistemazione. E' stato lo stesso giocatore ad annunciare la fine del rapporto: "Lascerò il Chelsea – ammette a 'Cadena Ser' – Il mio contratto terminerà a giugno, anche se adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo. L’emergenza non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento".

Si prospetta dunque una nuova avventura per l'ex calciatore del Barcellona, magari in Italia. Lo spagnolo classe 1997 rappresenta certamente un'opportunità da cogliere per diversi club.

Potrebbe rappresentare quel profilo con esperienza che serve a squadre come ilo la

I biancocelesti - già sulle tracce di Giroud - hanno bisogno di profili importanti che possano dare una mano in vista del ritorno in Champions League. I troppi giovani in rosa per i rossoneri, invece, impongono rinforzi come Pedro.

Lo spagnolo potrebbe tornare di moda soprattutto all'Inter, che nell'ultimo periodo ha spesso investito sui calciatori provenienti dalla Premier League. Conte lo conosce bene e potrebbe utilizzarlo non solo come attaccante ma anche come esterno di centrocampo. Non va sottovalutata, infine, la pista che potrebbe portarlo a vestire il bianconero della Juventus, sempre attenta, come dimostra la storia recente, ai parametri zero. Con i possibili addii di Bernardeschi e Douglas Costa, Pedro potrebbe davvero servire a Maurizio Sarri, altro tecnico con cui ha lavarato.

