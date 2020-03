Coronavirus, 'giallo' video Tgr Leonardo: la posizione di Ilaria Capua

EMERGENZA CORONAVIRUS TGR LEONARDO / Social letteralmente impazziti per un servizio di TGR LEONARDO, andato in onda il 16 novembre 2015, in cui si parlava di un coronavirus creato in un laboratorio in Cina.

Il video è subito diventato virale, scatenando la rabbia di molti. Pochi minuti fa - sui tg della Rai - sono arrivate delle smentite, attraverso le parole della virologa Ilaria, che ha dichiarato che non si tratta dello stesso virus e che quello attuale è di origine naturale.