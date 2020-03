INTER ESPOSITO / Sebastiano Esposito, baby attaccante dell'Inter, racconta le emozioni vissute in questa stagione e speranze per il futuro. Rispondendo alle domande dei tifosi, il calciatore racconta: "Sto bene quarantena a parte: non sono abituato a stare a casa, so però che bisogna farlo". Il 18enne continua: "Non bisogna mai sentirsi arrivati: spero che arriveranno altre soddisfazioni. Futuro? Spero ci siano tante belle cose. Ogni giorno il mio sogno è di vincere qualcosa con l'Inter e con la Nazionale. Vedremo se si avvereranno.

Sogno? Segnare sotto la Nord". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione attacco: via anche Esposito

Esposito prosegue raccontando le sensazioni del primo gol: "E' stato bellissimo, era il sogno più grande della mia vita quello di segnare a San Siro. Ringrazio sempre Lukaku per avermelo lasciato calciare. Glielo avevo chiesto, ma doveva decidere lui: mi ha risposto di andare sicuro sul pallone e fare gol. Abbiamo un grandissimo rapporto dall'inizio, come del resto con tutti gli altri. Io non capivo cosa stesse accadendo, per questo forse non ero teso. Ho sentito tutta la spinta di San Siro, tutto il calore della gente". Sorpresa quando gli viene chiesto il suo idolo: "E' Totti ma ho visto molti video anche di Ronaldo il 'Fenomeno'. Poi c'è Diego Milito: con il Triplete ci ha fatto impazzire. Direi che mi ispiro ad entrambi".