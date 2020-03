Emergenza Coronavirus, bollettino aggiornato: 3491 positivi in più. 1036 i guariti di oggi

p>EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 25 MARZO / Consueto aggiornamento sul bollettino relativo all'emergenzainIlDipartimento della Protezione Civile, ha fornito i nuovi numeri in conferenza stampa: 1036 i guariti di oggi, per un totale di 9362. 3491 i positivi in più, totale 54721, di cui 3489 in terapia intensiva. 683 i nuovi deceduti.