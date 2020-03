CALCIOMERCATO REAL MADRID JUVENTUS VAN DE BEEK / Un affare fatto rischia di saltare: Donny van de Beek al Real Madrid sembrava un'operazione ormai conclusa ma nelle ultime settimane il centrocampista dell'Ajax è più lontano dal club spagnolo. Il 22enne sta pagando anche la stagione non felice dei 'Lancieri' che dopo aver ceduto de Ligt e de Jong, la prossima estate saluteranno anche Ziyech (Chelsea) e sono pronti a cedere anche van de Beek.

Per lui, dovesse naufragare l'opzione Real Madrid, non mancherebbero comunque le pretendenti: tra queste c'è anche ladi Maurizio. Il centrocampista olandese ha le caratteristiche perfette per il gioco dell'allenatore di Figline ma per portarlo in Italia serviranno almeno 55 milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In passato van de Beek è stato accostato anche all'Inter, mentre fuori dai confini italiani il suo nome piace al Manchester United, alla ricerca dei profili ideali per il rilancio, e al Bayern Monaco, vigile sui giovani talenti del panorama europeo. La sfida è pronta a partire quindi con il 22enne di Nijkerkerveen che potrebbe raggiungere il suo ex compagno de Ligt in bianconero.