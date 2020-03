Coronavirus, Sampdoria: finito l'isolamento domiciliare per i negativi

CORONAVIRUS SAMPDORIA ISOLAMENTO / Il Coronavirus non fa sconti al mondo del calcio. Lo sa bene la Sampdoria che è stata pesantemente colpita dal virus che sta tenendo in ginocchio il Paese. Proprio oggi termina il periodo di isolamento per chi non è risultato positivo come confermato da un comunicato ufficiale del club: "È terminato il periodo di isolamento domiciliare, come da profilassi, per i componenti dello staff e i calciatori dell’U.C. Sampdoria che erano risultati negativi e non hanno manifestato sintomi nel periodo di quarantena. Coloro che invece sono risultati positivi al Coronavirus-COVID-19 saranno sottoposti ai test previsti dal protocollo.

Tutti i calciatori stanno bene e svolgono l’attività fisico-atletica programmata nei loro domicili".

