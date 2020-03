CORONAVIRUS LIGA SPAGNA RUBIALES / Anche la Spagna vive in pieno l'emergenza Coronavirus. Di questo ed altro ha parlato in conferenza stampa il presidente della Federcalcio locale Luis Rubiales: "Tutte le competizioni sono sospese. Non abbiamo fissato una scadenza per riprendere il campionato. Dalla Federazione non vogliamo parlare di possibili date. Quando tutto tornerà alla normalità, dovremo lavorare in modo che i protagonisti possano competere nelle migliori condizioni, pertanto i medici della Rfef ci diranno in quale momento e con quale spazio di tempo tra una partita e l'altra si potrà giocare. Non facciamo calendari perché non ci piace fare i chiromanti. È una situazione tremenda. Non ci sono limiti per ricominciare, il limite è la salute. Parlo costantemente con Gianni Infantino, giocare ogni 48 ore non è fattibile. Bisogna dare gli strumenti per recuperare le partite, ma non a tutti i costi. Si sta studiando la possibilità di giocare fino a oltre il 30 giugno.

Ma se ci sarà o meno l'estensione, i club rimarranno in situazione di uguaglianza, in quanto potrebbero avere l'opportunità di andare sul mercato se non venissero estesi".

Rubiales apre comunque uno spiraglio alla conclusione della stagione: "Facciamo il tifo perché la stagione finisca, perché abbiamo più della metà delle partite giocate. Non possiamo far retrocedere i club che stanno combattendo per la salvezza o non promuovere i club che stanno guadagnando la promozione sul campo. Quando il Paese si riprenderà, sarà tempo di terminare questa stagione. Il calcio ora è qualcosa di davvero poco importante visto il problema".

