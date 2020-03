Juventus, lady Dybala svela: "Nuovo tampone il 31 marzo"

JUVENTUS DYBALA ORIANA CORONAVIRUS / Tra i calciatori della Juventus positivi al Covid-19 c'è anche Paulo Dybala come annunciato ormai diversi giorni fa. L'argentino ha contratto il Coronavirus insieme alla fidanzata Oriana Sabatini che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma 'El Club del Moro' sull'emittente argentina 'La100': "Ora stiamo bene, ma due o tre giorni fa mi sentivo abbastanza male. La sensazione è quella che hai quando sta per insorgere l'influenza, fa male tutto il corpo, ti senti stanco. Non ho avuto la febbre perché l’ho sempre misurata e non l’avevo.

Lady Dybala ha quindi continuato: "I medici ci hanno detto che il 31 marzo avrebbero fatto un altro tampone. Nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine da prendere”.

