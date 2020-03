CALCIOMERCATO MILAN UPAMECANO / Finito già in passato nel mirino del Milan, il nome di Dayot Upamecano è tornato di strettissima attualità in ottica rossonera in virtù delle trattative concrete con Rangnick. Arrivato al Lipsia nel 2017, il ventunenne francese è diventato uno dei migliori centrali in circolazione, come testimoniano anche gli interessamenti di grandi club come Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United.

Tutti, però, si sono sin qui scontrati con i 60 milioni di euro previsti dalla clausola presente sul contratto del calciatore, in scadenza a giugno 2021. Una situazione di stallo che il ragazzo, almeno secondo quanto riportato dalla 'Bild', sarebbe pronto a sbloccare in prima persona, chiedendo ufficialmente alla dirigenza tedesca il trasferimento a cifre inferiori, qualora nessun club dovesse arrivare al prezzo previsto dalla clausola. Un forzare la mano che potrebbe in questo caso rimettere in corsa anche i rossoneri, alle prese con alcuni problemi di budget per rinforzare la rosa.