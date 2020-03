CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID PSG / Con ogni probabilità a fine stagione l'Inter si ritroverà a fronteggiare il problema legato al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino dopo aver iniziato con il piede giusto la stagione ha perso via via la fiducia dell'ambiente parigino facendo presagire ad un mancato riscatto da parte del PSG che lo rispedirebbe dunque ai nerazzurri.

Tra i club accostati nelle scorse settimane ad Icardi ci sarebbe anche il Real Madrid, che però stando a quanto rivelato da 'As' avrebbe opinioni differenti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Futuro Lautaro | Dalla Spagna: l'Inter spera di trattenerlo per un motivo

Secondo quanto sottolineato dalla testata iberica, Icardi sarebbe considerato troppo instabile per il Real Madrid, motivo per cui i 'blancos' punteranno su un altro obiettivo che non dovrebbe essere nemmeno Cavani per questioni anagrafiche. Tutti gli indizi infatti porterebbero al giovane fenomeno Erling Haaland.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus | Calciomercato estivo: spunta ipotesi clamorosa

Calciomercato, scambio Pjanic-Icardi: "Che affare per la Juventus"